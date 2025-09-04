Российский школьник сел на карандаш и попал в реанимацию

В Петербурге третьеклассник сел на карандаш и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге школьное баловство закончилось для третьеклассника реанимацией. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одной из школ Красносельского района 3 сентября. Одиннадцатилетнего мальчика забрали на скорой с занятий. По предварительной информации, ребенок сел на карандаш, который в шутку подставил один из его сверстников. Потерпевшему диагностировали перфорацию прямой кишки и перитонит. Состояние пациента медики оценили как тяжелое и поместили его в реанимацию.

По данным СМИ, по данному факту региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

До этого в Перми школьника забрали с физкультуры на скорой в больницу: мальчика придавило на уроке спортивным матом. Позже стало известно, что ребенок отделался ушибом.

Ранее в Волгодонске подростка забрали в больницу после падения в школе.