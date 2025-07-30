Россиянин откусил нос другу, который помешал его сну

Житель Башкирии отомстил другу, который его разбудил, откусив у него часть носа

Житель Башкирии откусил другу нос за то, что тот его разбудил, сообщает Mash Batash.

Конфликт между друзьями произошел в Илишевском районе. Во время застолья хозяин дома задремал, но гость не захотел уходить и стал его будить, прося продолжить вечеринку. Разбуженный мужчина отреагировал агрессивно и напал на друга, откусив ему часть кончика и крыла носа.

Пострадавшему понадобилось дорогостоящее лечение, за которое его приятель заплатил около 400 тыс. рублей. По данным Telegram-канала, друзья продолжают общаться.

До этого жительница Ставрополья подожгла знакомого за оскорбление. Инцидент произошел 26 апреля в селе Труновское. В тот день 29-летняя девушка и ее сожитель принимали у себя гостей, один из которых оскорбил во время застолья хозяйку дома. Тогда обвиняемая принесла емкость с горючей смесью, облила сидящего на стуле обидчика и подожгла его зажигалкой. 40-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени и был спасен благодаря вмешательству друга. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Она полностью признала вину.

Ранее в Петербурге посетитель напал с ножом на охранников магазина из-за салфеток.