На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин откусил нос другу, который помешал его сну

Житель Башкирии отомстил другу, который его разбудил, откусив у него часть носа
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Житель Башкирии откусил другу нос за то, что тот его разбудил, сообщает Mash Batash.

Конфликт между друзьями произошел в Илишевском районе. Во время застолья хозяин дома задремал, но гость не захотел уходить и стал его будить, прося продолжить вечеринку. Разбуженный мужчина отреагировал агрессивно и напал на друга, откусив ему часть кончика и крыла носа.

Пострадавшему понадобилось дорогостоящее лечение, за которое его приятель заплатил около 400 тыс. рублей. По данным Telegram-канала, друзья продолжают общаться.

До этого жительница Ставрополья подожгла знакомого за оскорбление. Инцидент произошел 26 апреля в селе Труновское. В тот день 29-летняя девушка и ее сожитель принимали у себя гостей, один из которых оскорбил во время застолья хозяйку дома. Тогда обвиняемая принесла емкость с горючей смесью, облила сидящего на стуле обидчика и подожгла его зажигалкой. 40-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени и был спасен благодаря вмешательству друга. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Она полностью признала вину.

Ранее в Петербурге посетитель напал с ножом на охранников магазина из-за салфеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами