Полиция задержала женщину в кошачьей маске, размахивавшую ножами в магазине

The Korea Times: в Южной Корее задержали женщину в кошачьей маске и с ножами

В Южной Корее полицейские задержали 20-летнюю женщину, которая в кошачьей маске размахивала ножами в супермаркете, вызывая панику среди посетителей, пишет The Korea Times.

Инцидент произошел в отделе игрушек супермаркета. По данным полиции, женщина надела маску кота и перчатки, после чего достала два ножа и начала угрожать ими людям. Сотрудники магазина пытались ее остановить с помощью зонтов, но были вынуждены отойти, когда она приблизилась, держа холодное оружие.

Полиция приехала на место происшествия спустя несколько минут и потребовала, чтобы женщина сложила ножи, угрожая электрошокером. В конце концов она присела на пол и была задержана. Никто из посетителей и сотрудников супермаркета не пострадал, добавили офицеры.

Во время допроса задержанная отказывалась отвечать на вопросы, лишь мяукая в ответ. Позже полицейским стало известно, что у женщины есть психическое заболевание. Она была помещена в принудительную психиатрическую больницу для дальнейшего лечения.

