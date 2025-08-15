В Южной Корее появился голографический полицейский для снижения преступности

OC: в Сеуле поставили голографического полицейского для борьбы с преступностью

В Южной Корее появился голографический полицейский в натуральную величину для снижения уровня преступности, пишет Oddity Cenrtal.

В парке Цзюдун в Сеуле каждый день появляется голографический полицейский в натуральную величину, напоминающий прохожим о камерах наблюдения и готовности правоохранителей немедленно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Модель была установлена в октябре прошлого года в рамках эксперимента, и, по данным полиции, уже дала ощутимый результат — число преступлений в радиусе парка снизилось примерно на 22%. Начальник полицейского участка Чжунбу Ан Дон Хён отметил, что технология повышает чувство безопасности у граждан и оказывает профилактическое воздействие.

«Мы будем расширять подобные инициативы с применением ИИ, чтобы создать в парках среду, где люди чувствуют себя в безопасности», — добавил офицер.

Хотя голограмма не способна задерживать преступников, в полиции считают ее эффективным инструментом сдерживания.

Тем не менее, среди жителей новшество вызвало смешанные реакции. В соцсетях голограмму сравнивали с «современным пугалом» и шутили, что преступлений стало меньше, потому что люди просто перестали заходить в парк после встречи с «призрачным полицейским».

