Россиянин подрался в тайге с медведем и победил

В Иркутской области турист чудом избежал серьезных травм при нападении медведя в районе бухты Аяя на Байкале, мужчина смог дать отпор хищнику. Об этом сообщает «НТС»

Инцидент произошел в глухой таежной местности. По словам пострадавшего, медведь неожиданно прыгнул на него и сбил с ног. Турист начал активно отбиваться, нанося удары ногами и руками в живот и лапы хищника. Испугавшись такого сопротивления, животное отступило и скрылось в лесу.

По данным Telegram-канала «Байкал без фильтров», мужчина пробежал 16 км до ближайшей турбазы. Медики зафиксировали у пострадавшего лишь незначительные царапины. Несмотря на предложенную помощь, турист отказался от дальнейшего лечения и отправился домой.

До этого в Курумканском районе Бурятии спасли группу туристов, которые заблудились в лесу, заметив медведей. Туристы всю ночь провели в палатке под дождем без еды. Полицейские накормили и напоили группу и благополучно спустили их с гор.

Ранее на Урале мужчина попал в больницу после нападения медведя.