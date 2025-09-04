На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему в воде из-под крана не может быть антибиотиков

Химик Дорохов опроверг миф о возможном наличии антибиотиков в воде из-под крана
Depositphotos

Антибиотики — это фармакологические вещества, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Их попадание в окружающую среду возможно, но исключительно в следовых количествах — например, при нарушении технологии утилизации медицинских отходов или вблизи фармацевтических производств, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«В России действуют строгие санитарно-эпидемиологические нормы, регулирующие качество питьевой воды. Согласно СанПиНу 2.1.3684-21 установлены определенные требования к безопасности водных объектов и питьевого водоснабжения. Хотя в документе не указаны конкретные допустимые концентрации антибиотиков, он предусматривает мониторинг загрязняющих веществ, включая фармацевтические, в рамках оценки санитарно-химических показателей. Это позволяет контролировать потенциальное загрязнение воды остаточными веществами, включая антибиотики, даже если они не указаны напрямую», — объяснил он.

Основным источником антибиотиков в водной среде могут быть сточные воды, содержащие остатки лекарственных препаратов, а также отходы от животноводческих комплексов и птицефабрик. Однако современные технологии водоочистки — озонирование, хлорирование, мембранная фильтрация — эффективно удаляют остаточные количества таких веществ, снижая их концентрацию до уровней, не представляющих угрозы для здоровья людей.

«Питьевая вода, поступающая в жилые дома, проходит многоступенчатую очистку и контроль. В условиях изношенных трубопроводов и локальных загрязнений рекомендуется использовать бытовые фильтры с активированным углем или системы обратного осмоса — особенно в регионах с нестабильным качеством водоснабжения», — сказал химик.

Также важно правильно утилизировать лекарства: их нельзя выбрасывать в канализацию, так как это может способствовать загрязнению водной среды.

Ранее россиян предупредили, как жесткая вода уничтожает бытовую технику.

