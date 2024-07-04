Россиян предупредили, как жесткая вода уничтожает бытовую технику

Жесткость воды определяется концентрацией растворенных в воде минералов, главным образом — кальция и магния, а также железа и марганца. Если их много, вода портит бытовые приборы и вредит здоровью. Об этом «Газете.Ru» рассказал к.х.н., доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Например, на ТЭНе стиральной машины накапливается налет, приводя к регулярному перегреву. Постепенно ухудшается качество выстиранного белья, а затем техника выходит из строя. В посудомоечных агрегатах жесткая вода оставляет белые пятна на стекле и тоже со временем ломает устройство. В кофемашине, чайнике образуется накипь, ухудшающая вкус напитков и вредная для здоровья. В бойлере минеральные отложения на нагревателе уменьшают его эффективность, портя его раньше гарантийного срока», — объяснил эксперт.

Для самостоятельной проверки жесткости можно использовать тест-полоски, которые после погружения в воду сравниваются по цвету с прилагаемой шкалой.

«Существуют и тест-системы с реагентами, меняющие цвет воды в зависимости от концентрации растворенных в ней солей. Электронные тестеры-солеметры для бытового использования также дают довольно точные результаты. В качестве самостоятельного и бесплатного теста можно провести «мыльную проверку»: добавьте немного обычного мыла, лучше хозяйственного, в бутылку с водой и встряхните ее как следует. Если образуется мало пены, а вода остается мутной, то вода избыточно жесткая», — рассказал химик.

Фильтры жесткой воды уменьшают содержание минералов, таких как кальций и магний.

«Основные типы бытовых фильтров и средств от накипи это: ионообменные смолы («заменяют» ионы кальция и магния на ионы натрия или калия); системы обратного осмоса (используют мембрану для задержки солей); магнитные и электронные умягчители (создают «поле», изменяющее структуру минералов, предотвращая их осаждение); химические умягчители (фосфаты, предотвращающие образование накипи). Выбор фильтра зависит от уровня жесткости воды и потребностей пользователя. Регулярное обслуживание и очистка фильтров, использование средств для удаления накипи продлевают срок службы бытовых приборов», — резюмировал Дорохов.

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