Украина не снимет запрет на выезд мужчин за границу сразу после отмены военного положения

Подоляк: запрет на выезд мужчин не снимут сразу после отмены военного положения

Выезд мужчин за границу будет полностью открыт на Украине не сразу после завершения конфликта, а после короткого переходного периода. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «Новости.Live».

«Перестанет действовать военное положение. Я не совсем понимаю логистику: военное положение прекратило действовать, там еще определенный какой-то будет промежуточный период не очень большой, дальше все — электоральный цикл, открытые границы и тому подобное», — сказал Подоляк.

На вопрос, полностью ли будут открыты границы, он ответил, что «скорее да».

«Юридически это должно выглядеть именно так», — добавил советник главы офиса Владимира Зеленского.

По его мнению, после завершения конфликта очередей на границе не будет, так как сейчас украинцы, выезжая за рубеж, получают определенный статус в различных странах, но при достижении мира им будет сложнее получить рабочее место и обустроить жизнь за пределами страны.

28 августа Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Первые военнообязанные уже покинули страну.

Ранее на Украине предложили установить уголовную ответственность за бегство в РФ.