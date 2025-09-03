Россиянин попытался украсть сотни железнодорожных вагонов

Жителя Пензы заподозрили в попытке хищения 670 железнодорожных вагонов, которые находились на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и подлежали национализации. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР) в Telegram-канале.

По версии следствия, мужчина, узнав о наличии вагонов, подготовил фиктивные договоры, чтобы доказать свое право собственности на них. С этими поддельными документами он обратился в ФГУП «Железные дороги Новороссии», заявив о розыске составов и намереваясь незаконно завладеть ими. Однако его план был раскрыт правоохранительными органами.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, по которому в настоящее время продолжается сбор и юридическое закрепление доказательной базы.

В июле двух бывших сотрудников Минобороны РФ приговорили к семи годам лишения свободы за хищение изделий, используемых для производства радиолокационных станций. По данным ФСБ, схему для кражи военные разработали в 2012 году. К преступлению также были привлечены другие работники. В ходе расследования стало известно, что начальник лаборатории по указанию Техана готовил фальшивые документы, которые классифицировали украденные детали как бракованные или подлежащие уничтожению.

