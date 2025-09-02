На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка месяц воровала из магазина пиво и сигареты для рабочих, делавших ей ремонт

В Канске женщина воровала пиво и сигареты для рабочих, делавших ей ремонт
true
true
true

В Канске 46-летняя женщина месяц воровала из магазина пиво и сигареты для рабочих. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Местная жительница в течение месяца совершала кражи, используя малоэксплуатируемый вход здания. Она тайно вывозила в тележке пиво и сигареты для работников, нанятых ею для проведения ремонта, желая избежать лишних расходов.

При очередной попытке хищения действия злоумышленницы заметили сотрудники магазина. После этого было установлено еще 14 эпизодов хищения, которые она совершила ранее. Сотрудники полиции задержали женщину.

В отношении злоумышленницы составлено 15 административных протоколов по ст. 7.27 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей и 260 часов обязательных работ.

Ранее россиянин пытался вынести из магазина десять бутылок алкоголя, спрятав их в рюкзаке.

