Более 1500 россиян посетили концерт Андреа Бочелли в Самарканде

Собчак отметила рост популярности концертного туризма среди россиян
true
true
true
close
Telegram-канал Saida Mirziyoyeva

Концерт итальянского тенора Андреа Бочелли в Самарканде собрал более 1,5 тыс. граждан России. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

По ее словам, после 2022 года возможности для российских любителей музыки значительно сократились: западные звезды перестали приезжать в Россию, а культурные мероприятия в Европе стали менее доступными из-за высокой стоимости.

«Но музыка находит новые маршруты — теперь все чаще фанаты отправляются на концерты в страны СНГ. Так, на концерте итальянского тенора Андреа Бочелли в Самарканде на площади Регистан присутствовали 1563 граждан России, заявили в Осторожно Media в Фонде культуры Узбекистана. Были гости не только из России — концерт посетили слушатели из 40 стран мира», — написала Собчак.

Концерт состоялся при поддержке Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан и Торгово-промышленной палаты страны, а также прошел под эгидой ЮНЕСКО.

«Сегодня — особенный день для Узбекистана, ведь именно в этот день страна обрела свою независимость... Узбекистан встал на важный путь открытости миру — через свою богатую культуру, во взаимодействии и диалоге с другими культурами. И этот путь всегда приносит созидательные и позитивные результаты», — отметил Андреа Бочелли.

Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева, присутствовавшая на концерте, отметила, что «Самарканд уверенно превращается в центр международного культурного обмена. Этот древний город с его богатым историческим наследием сегодня становится площадкой, объединяющей культуру и традиции разных народов, что открывает новые перспективы для страны и всего региона».

Ксения Собчак в своем посте напомнила, что месяц назад жители России приобрели треть билетов на концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте. Их стоимость составляла от 80 до 315 долларов, а общее число зрителей достигло 25 тыс. человек.

«Та же Дженнифер Лопес в рамках своего турне Up All Night дала два концерта в Казахстане — ее приезд привлек в страну около 12 тыс. туристов, а каждый из них оставил в РК порядка тысячи долларов. По данным организаторов, и здесь треть билетов приобрели иностранцы, в том числе, из России», — отметила она.

Ранее россияне также посещали выступления таких исполнителей, как 50 Cent и 30 Seconds to Mars, которые прошли в Алматы.

