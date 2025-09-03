На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР обсудили восстановление системы водоснабжения

Глава ЛНР отметил роль федеральной поддержки в восстановлении инфраструктуры
Telegram-канал Леонид Пасечник

Федеральная власть делает все возможное, чтобы как можно скорее жители Луганской народной республики забыли, что такое подача воды по графику. Об этом по итогам встречи с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко рассказал глава региона Леонид Пасечник.

При этом он подчеркнул, что украинские силы постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, не желая восстановления мирной жизни в Донбассе.

«Обсудили с Сергеем Кириенко восстановление системы водоснабжения в ЛНР. Побывали на одном из объектов, который летом атаковал украинский БПЛА. Теперь зданию необходим ремонт, также нужно менять оборудование. Это требует дополнительных финансовых затрат, а главное — времени», — написал Пасечник в своем Telgram-канале.

Глава региона выразил уверенность, что все эти трудности будут преодолены совместными усилиями с жителями.

«Уже сделано многое. Строительство нового водозабора и прокладка водовода в 2022-2023 годах позволили обеспечить централизованным водоснабжением город Кировск. Буквально на днях восстановили водоснабжение в поселках Донецкий и Голубовский, которого там не было почти 10 лет», — добавил он.

Пасечник напомнил, что в 2024 году Фондом развития территорий построен водовод, по которому вода из восстановленного водозабора транспортируется в Первомайск.

«Это позволило обеспечить город водой ежедневно. Раньше подача осуществлялась нестабильно — 1-2 раза в неделю. В перспективе с восстановленного водозабора вода будет подаваться и в населенные пункты Золотое, Горское, Карбонит», — отметил он.

