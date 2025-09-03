На исторической сцене Большого театра выступит любимая оперная дива Пласидо Доминго

На исторической сцене Большого театра 5 сентября с большим сольным концертом выступит всемирно известная оперная певица Аида Гарифуллина. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Уточняется, что Гарифуллина — любимая оперная дива Пласидо Доминго и Андреа Бочелли, звезда прославленных оперных театров, включая Ковент Гарден (Лондон), Ла Скала (Милан), Парижскую национальную оперу, Метрополитен опера (Нью-Йорк) и Венскую государственную оперу, выступит c cольным концертом на исторической сцене Большого театра впервые.

Также в концерте примут участие знаменитые артисты, в том числе прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова, народный артист РФ Вадим Репин, а также известные оперные исполнители и звезды ведущих музыкальных театров России. Праздничный концерт пройдет в сопровождении cимфонического оркестра Государственного академического Большого театра России.

В программе концерта — арии русских и зарубежных композиторов, а также музыкальные сюрпризы, подготовленные специально для этого вечера.