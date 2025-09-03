В старейшем храме ЛНР создан современный молодежно-просветительский центр

В ЛНР в Свято-Вознесенском храме открыт молодежно-просветительский центр

В Луганской народной республике построен новый современный молодежно-просветительский центр, он расположен на месте первой церковно-приходской школы Луганска у старейшего в республике Свято-Вознесенского храма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Восстановление такого важного для республики объекта выполнено по поручению руководства администрации президента по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — рассказал глава ЛНР.

Он добавил, что посетил центр вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, который передал учреждению проектор и ноутбуки.

Пасечник уточнил, что при возведении центра строители воссоздали исторический облик здания. Cегодня, по его словам, центр посещают более 100 детей разного возраста, в комфортных условиях они изучают Закон Божий, Священное писание Ветхого и Нового Завета, церковнославянский язык, основы церковного пения и рукоделие.