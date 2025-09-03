На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В старейшем храме ЛНР создан современный молодежно-просветительский центр

В ЛНР в Свято-Вознесенском храме открыт молодежно-просветительский центр
true
true
true
close
Telegram-канал Леонид Пасечник

В Луганской народной республике построен новый современный молодежно-просветительский центр, он расположен на месте первой церковно-приходской школы Луганска у старейшего в республике Свято-Вознесенского храма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Восстановление такого важного для республики объекта выполнено по поручению руководства администрации президента по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — рассказал глава ЛНР.

Он добавил, что посетил центр вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, который передал учреждению проектор и ноутбуки.

Пасечник уточнил, что при возведении центра строители воссоздали исторический облик здания. Cегодня, по его словам, центр посещают более 100 детей разного возраста, в комфортных условиях они изучают Закон Божий, Священное писание Ветхого и Нового Завета, церковнославянский язык, основы церковного пения и рукоделие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами