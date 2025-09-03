На ВЭФ обсудили значение Дальневосточной военной операции

Дальневосточная военная операция предотвратила геноцид и колонизацию, запланированные японским милитаризмом, важно донести обществу историческую правду об этом на основе фундаментальных знаний. Такое заявление сделала глава Национального центра исторической памяти Елена Малышева на полях Восточного экономического форума в рамках международной научно-практической конференции «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы».

В мероприятии приняли участие ученые из России, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Малайзии, Монголии и Филиппин. Их приветствовал по видеосвязи председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В своем обращении он напомнил, что истоки Второй мировой войны лежат в событиях на Дальнем Востоке — японской агрессии против Китая в 1931 году.

В свою очередь, глава Национального центра исторической памяти Елена Малышева подчеркнула, что вступление СССР в войну против Японии было не только выполнением союзнических обязательств, но и защитой стратегических интересов страны.

Председатель правления РИО Руслан Гагкуев заявил, что совместная работа российских и азиатских историков укрепляет международный научный диалог и помогает противостоять попыткам переписать историю.

Также на сессии выступил с докладом о юридических и идеологических параллелях нацистского и японского режимов заслуженный юрист России Александр Звягинцев. Он отметил, что нередко политика становилась препятствием для объективной оценки преступлений японского милитаризма.

Кроме того, глава Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов представил на мероприятии анализ Маньчжурской операции и обратил внимание участников на меняющуюся трактовку этих событий в современной японской историографии.

Сообщается, что также в ходе конференции Дальневосточное отделение РАН вручило зарубежным коллегам почетные грамоты и благодарности. Среди награжденных — директор Национального музея Чингисхана Сампилдондов Чулуун, профессор Монгольской академии наук Норовсамбуу Хишигт и президент Академии общественных наук провинции Цзилинь Лю Лисинь.