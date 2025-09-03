На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Похитителя кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области признали невменяемым

Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение похитителя кенгурят
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Калужской области отправил на принудительное психиатрическое лечение похитителя кенгурят из зоопарков. Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры региона.

В публикации говорится, что дело в отношении 32-летнего жителя Вологодской области Ивана Некрасова рассматривал Жуковский районный суд.

В ходе расследования специалисты пришли к выводу, что злоумышленник страдает «тяжелым хроническим психическим расстройством» и не осознает значения своих поступков, а также уровень общественной опасности.

Судья признал Некрасова невменяемым и освободил его от уголовной ответственности за хищение кенгурят. Решением суда злоумышленника решили отправить на принудительное лечение в медицинскую организацию, которая может оказать ему психиатрическую помощь в стационарных условиях.

На данный момент постановление суда еще не вступило в законную силу.

В конце сентября 2024 года из зоопарков исчезли сразу три кенгуренка: один — из Ярославля, два — из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Уже 2 октября Некрасова задержали на вокзале в Александрове, где при нем в сумке нашли одного из похищенных кенгурят. Позже выяснилось, что одного он продал, а еще одного спасти не удалось. Третьего кенгуренка — Кроша из Ярославского зоопарка — нашли в Подмосковье и вернули в родной зоопарк.

