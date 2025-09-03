В Томске две подруги украли лотерейные билеты на миллион рублей, но не выиграли

В Томске возбуждены уголовные дела в отношении двух продавщиц, которые похитили лотерейных билетов почти на миллион рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как установили правоохранители, инцидент произошел в одном из торговых киосков города. Две сотрудницы 18 и 19 лет с марта по июль 2024 года систематически воровали лотерейные билеты, надеясь на выигрыш.

Однако их план провалился, за все время девушкам удалось выиграть лишь незначительные суммы, которые они потратили на личные нужды. Общий ущерб от их действий составил почти миллион рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемые частично возместили причиненный ущерб и дали подписку о невыезде.

До этого в Якутии поймали подростка, который воровал сладости из магазина. С заявлением в полицию обратился местный предприниматель, который сообщил о взломе и краже из магазина. Неизвестный похитил из торгового зала чипсы, сладости и газировку и скрылся. Кражу совершил 14-летний школьник, ранее не состоявший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подросток признался, что знал об отсутствии камер видеонаблюдения в магазине. Взломав дверь, он похитил товары и спрятал их в заброшенном автомобиле в ближайшем лесу.

Ранее на Кубани продавец украл тысячу лотерейных билетов в надежде на выигрыш.