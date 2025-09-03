На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Томске две подруги украли лотерейные билеты на миллион рублей, но не выиграли

В Томске продавщицы украли лотерейные билеты и попались полиции
true
true
true
close
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

В Томске возбуждены уголовные дела в отношении двух продавщиц, которые похитили лотерейных билетов почти на миллион рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как установили правоохранители, инцидент произошел в одном из торговых киосков города. Две сотрудницы 18 и 19 лет с марта по июль 2024 года систематически воровали лотерейные билеты, надеясь на выигрыш.

Однако их план провалился, за все время девушкам удалось выиграть лишь незначительные суммы, которые они потратили на личные нужды. Общий ущерб от их действий составил почти миллион рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемые частично возместили причиненный ущерб и дали подписку о невыезде.

До этого в Якутии поймали подростка, который воровал сладости из магазина. С заявлением в полицию обратился местный предприниматель, который сообщил о взломе и краже из магазина. Неизвестный похитил из торгового зала чипсы, сладости и газировку и скрылся. Кражу совершил 14-летний школьник, ранее не состоявший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подросток признался, что знал об отсутствии камер видеонаблюдения в магазине. Взломав дверь, он похитил товары и спрятал их в заброшенном автомобиле в ближайшем лесу.

Ранее на Кубани продавец украл тысячу лотерейных билетов в надежде на выигрыш.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами