Россияне начали чаще делать заготовки на зиму

Спрос на товары для домашнего консервирования к августу текущего года оказался выше прошлогоднего в среднем на 10%. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Платформа ОФД».

По данным собеседника газеты, средний чек на товары для консервирования также немного вырос — на 8%. Так, банки покупали на 9% чаще, чем в прошлом году, тогда как крышки для них — на 13%. По информации источника, также россияне выразили интерес и к закаточным машинкам — на 6% выше прошлогоднего.

При этом основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо напомнила, что домашние заготовки могут стать идеальной средой для развития ботулизма. По словам эксперта, это острое пищевое отравление инфекционной природы, которое может поражать нервную систему и даже привести к летальному исходу.

Чтобы избежать заражения, Шуппо обратила внимание на важность использования для консервации только свежих, не испорченных фруктов и овощей, которые перед готовкой следует тщательно вымыть. При обработке банок и крышек важно соблюдать тепловой режим, а хранить их при низких температурах. Если крышки вздулись, то такие банки стоит выкинуть, подчеркнула врач.

До этого доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала, что лимон поможет продлить срок годности домашних заготовок, защитить их от бактерий, плесени и дрожжей без химии. Эксперт также уточнила, что в магазинной продукции для этой цели используют консерванты, например, лимонную и яблочную кислоты.

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