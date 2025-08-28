На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто из знаменитостей выращивает собственный урожай на грядках

Пятый канал выяснил, что певица Слава выращивает огурцы и помидоры
Mos.ru

Оказалось, что многие знаменитости выращивают собственный урожай на грядках. К примеру, на участке заслуженной артистки РФ Елены Ваенги растут помидоры и перцы, а продюсер Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко в августе 2025-го намерены побить свой прошлогодний рекорд по сбору груш и яблок.

«Это огромные яблоки, и они выросли в Подмосковье, в нашем саду», — рассказала Рудковская.

Огородник со стажем и певица Слава. На ее придомовом участке растут огурцы, помидоры, петрушка, вишневые деревья и кусты калины.

Народная артистка РФ Анита Цой выращивает овощи в крупных масштабах и даже основала свой бизнес по закруткам.

Кто еще из знаменитостей собрал богатый урожай и консервирует овощи на зиму — в большом репортаже «Пятого канала».

Специалисты Пермского Политеха до этого рассказали, какие заготовки на зиму сохраняют больше всего пользы овощей и фруктов.

По словам исследователей, самые полезные способы консервации — это заморозка, сушка и квашение.

Менее полезными эксперты назвали маринование и соление. Они сопровождаются высокими концентрациями соли, сахара и уксуса, что снижает пользу и повышает риски для здоровья. Особенно опасными ученые считают маринованные грибы: при нарушении технологии они могут стать источником возбудителя ботулизма.

Ранее дачникам рассказали, какие сидераты стоит высадить для хорошего урожая в будущем.

