В США женщина украла у матери ребенка в аэропорту, оправдавшись велением Бога

В США 23-летняя женщина пыталась похитить у матери четырехлетнего ребенка, потому что ей «велел Бог». Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в международном аэропорту Майами. Гражданка Великобритании Альвина Омисири Агба подошла к матери с плачущим четырехлетним сыном на контрольно-пропускном пункте и предложила помощь. Забрав ребенка, она вышла из очереди и отказалась возвращать его, утверждая, что это ее сын. Агба обхватила мальчика руками и ногами, оттолкнув мать при попытке вернуть малолетнего.

Несколько свидетелей вмешались в ситуацию, чтобы защитить ребенка. Один из них забрал мальчика за стойку регистрации, пока трое мужчин сдерживали Агбу. Подозреваемая была арестована на контрольно-пропускном пункте аэропорта.

На момент инцидента она не находилась под воздействием наркотиков или алкоголя. Агба сообщила, что сделала это, потому что ей «велел Бог».

