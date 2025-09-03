Сумма ущерба по делу о кражах у участников СВО в Шереметьево выросла до 3 млн рублей

Сумма ущерба по делу о хищении у бойцов СВО в Шереметьево достигла ₽3 млн

Сумма ущерба по уголовному делу о серийных кражах денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево увеличилась до трех миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из фигурантов дела Павел Чигилейчик.

«Ранее сумма ущерба составляла не более одного миллиона рублей. Моему подзащитному Дмитрию Боглаеву инкриминируют хищение около 50 тысяч рублей», — уточнил защитник.

По данным следствия, ОПС создано в январе 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. Задержано около 30 подозреваемых, потерпевшими признаны 18 военнослужащих.

Схемы хищений включали выманивание 10–35 тыс. рублей у военных девушками под предлогом потери билетов, заманивание в бары, навязывание услуг по завышенным ценам и хищение средств с карт (до 600 тыс. рублей с одного бойца). Адвокаты фигурантов, включая предполагаемого лидера группы Дмитрия Боглаева, отрицают существование ОПС.

В начале мая сообщалось, что после серии хищений у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси.

Ранее было завершено расследование махинаций с ранениями ради выплат в зоне СВО.