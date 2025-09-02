Вор пробрался на свадьбу и украл подарки у молодоженов на $100 тысяч

В США мужчина пробрался на чужую свадьбу и украл подарки на сумму в $100 тыс.

В США неизвестный пробрался на свадьбу и украл подарки у молодоженов на $100 тысяч, пишет New York Post.

По словам гостей, предполагаемый вор был одет полностью в черное и смог проскользнуть мимо охраны. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина, разговаривая по телефону, перемещался по вестибюлю, а затем зашел в банкетный зал, подошел к танцполу и забрал коробку с подарками.

Одна из гостей, заметившая происходящее, подняла шум, рассказав о случившемся всем собравшимся.

«Это был наш самый счастливый день, и вы просто не думаете, что такое может произойти», — рассказала невеста Надин Фарахат.

После кражи злоумышленник выбежал через боковую дверь, сел в черный Mercedes-Benz и скрылся. Несмотря на то, что пара наняла охрану для мероприятия, преступнику удалось ускользнуть.

Семья подсчитала ущерб и подала заявление в полицию, которая ведет расследование. Гости и персонал поделились записями камер наблюдения, чтобы помочь в идентификации подозреваемого.

