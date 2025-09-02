На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодые дизайнеры рассказали о главных преимуществах Московской недели моды

Московская неделя моды помогает молодым дизайнерам повысить медийность и способствует созданию новых творческих коллабораций. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали представители брендов.

В частности, дизайнер бренда Gapanovich Александра Гапанович отметил, что Неделя моды в столице — единственная площадка, где дизайнеры могут начать общение и после инициировать совместные проекты и коллаборации.

С ним согласился дизайнер бренда ODOR Никита Калмыков. Он заявил, что главное преимущество Московской недели моды — большие возможности для общения с коллегами.

Дизайнер бренда Yana Besfamilnaya Яна Бесфамильная рассказала, что участие в столичной Неделе моды помогает дизайнерам повысить свою медийность.

Также молодые дизайнеры отметили, что Московская неделя моды помогает им расширять аудиторию и находить новые заказы. По мнению основателя бренда duet by me Александры Ганкевич, мероприятие предоставляет локальным и российским брендам возможность заявить о себе, особенно в рамках коллаборации с проектом «Сделано в Москве».

Представитель бренда Onoma Светлана Камалова добавила, что столичная Неделя моды позволяет дизайнерам показать широкой аудитории интересные модели одежды.

Уточняется, что Московская неделя моды объединяет работы более 220 брендов со всей России и остального мира и охватывает девять площадок. В этом году в рамках события запланировано более 100 показов.

