В Японии запретили продавать снимки УЗИ беременных женщин в целях борьбы с мошенничеством, пишет Sora News.

Японская онлайн-платформа для продажи подержанных товаров Mercari приняла решение запретить размещение фотографий УЗИ на своей площадке. Такой шаг связан с опасениями, что изображения могут использоваться для мошенничества, известного в Японии как «нинсин саги» — притворная беременность с целью вымогательства денег.

Как сообщают СМИ, мошенницы, притворяясь беременными, требуют деньги от мужчин, с которыми у них были близкие отношения. Мошенничество может включать вымогательство средств на «прерывание беременности» или шантаж «будущего отца». В таких схемах часто используются снимки УЗИ, фотографии положительных тестов на беременность.

«Я только что родила, и не могу поверить, что есть матери, которые продают эти фотографии», — прокомментировала одна женщина, похвалив решение платформы.

Ранее сообщалось, что в японском городе ограничат время пользования смартфонами до двух часов в день.