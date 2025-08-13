Неизвестный напал на ребенка на окраине Читы и попытался изнасиловать

В Чите полиция ищет мужчину, напавшего на девочку в поселке КСК, ребенка спас прохожий. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел вечером 13 августа. Мужчина напал на девочку -подростка и попытался изнасиловать, злоумышленника спугнули очевидцы. Один из свидетелей произошедшего погнался за насильником, но не смог его догнать.

Нападавшему на вид около 25 лет, имеет залысины и бороду. В региональном МВД факт произошедшего подтвердили, ведется розыск подозреваемого.

До этого москвич напал на девушку в лифте и надругался над ней. Инцидент произошел 10 августа в лифте жилого дома на Старомарьинском шоссе. По данным следствия, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием свидетелей и своим физическим превосходством, напал на девушку и надругался над ней. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, 40-летнего подозреваемого задержали.

Ранее таксист-мигрант изнасиловал девушку-подростка в Ленобласти.