Крысы обгрызли пальцы двум новорожденным в роддоме

В Индии крысы обгрызли пальцы двум новорожденным в роддоме
Shutterstock

В Индии двое новорожденных, находясь в отделении интенсивной терапии, подверглись нападениям крыс. Об этом сообщает Times Of India.

Инцидент произошел в городе Индор в ночь на 31 августа в отделении интенсивной терапии новорожденных больницы MY Hospital. Крысы обгрызли пальцы как минимум двум младенцам с врожденными аномалиями. По словам главного врача, серьезных травм дети не получили, сейчас проводится их лечение.

Причиной нашествия грызунов стали обильные дожди и еда, которую приносят в палаты родственники пациентов и медперсонал. Дезинсекция в больнице последний раз проводилась пять лет назад. Врачи поручили персоналу усилить бдительность и запретили проносить продукты, привлекающие крыс. Также запланированы мероприятия по борьбе с вредителями.

Ранее были названы главные причины размножения крыс и мышей в доме.

