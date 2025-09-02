На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пыталась вернуть мужа и отдала гадалке 900 тысяч рублей

В Забайкалье женщина пыталась вернуть мужа и лишилась 900 тысяч рублей
true
true
true
close
Depositphotos

Жительница Забайкалья лишилась почти 900 тысяч рублей, поверив мошеннице, выдававшей себя за гадалку, часть денег женщина заняла у знакомых, а часть взяла в кредит. Об этом сообщает краевое управление МВД.

50-летняя жительница одного из сел Читинского района обратилась в полицию с заявлением о крупном мошенничестве. Как выяснилось, женщина стала жертвой аферистки, которая рекламировала в интернете магические услуги.

После расставания с супругом в начале года заявительница нашла в сети объявление гадалки и в надежде на воссоединение семьи начала с ней переписку. Мошенница пообещала вернуть мужа с помощью специальных обрядов, но для покупки «магических материалов» потребовала деньги. Позднее аферистка сообщила, что сыну женщины срочно требуется магическая помощь.

С марта по июль доверчивая забайкалка перевела лжегадалке 900 тыс рублей. Деньги она занимала у знакомых и брала в кредит. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее москвичка заявила в полицию на гадалку, которая не смогла приворожить

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами