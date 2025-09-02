Россиянка пыталась вернуть мужа и отдала гадалке 900 тысяч рублей

В Забайкалье женщина пыталась вернуть мужа и лишилась 900 тысяч рублей

Жительница Забайкалья лишилась почти 900 тысяч рублей, поверив мошеннице, выдававшей себя за гадалку, часть денег женщина заняла у знакомых, а часть взяла в кредит. Об этом сообщает краевое управление МВД.

50-летняя жительница одного из сел Читинского района обратилась в полицию с заявлением о крупном мошенничестве. Как выяснилось, женщина стала жертвой аферистки, которая рекламировала в интернете магические услуги.

После расставания с супругом в начале года заявительница нашла в сети объявление гадалки и в надежде на воссоединение семьи начала с ней переписку. Мошенница пообещала вернуть мужа с помощью специальных обрядов, но для покупки «магических материалов» потребовала деньги. Позднее аферистка сообщила, что сыну женщины срочно требуется магическая помощь.

С марта по июль доверчивая забайкалка перевела лжегадалке 900 тыс рублей. Деньги она занимала у знакомых и брала в кредит. По факту произошедшего проводится проверка.

