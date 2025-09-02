В Подмосковье организуют выездные вакцинации для животных

Ветеринары Московской области проведут выездные вакцинации в отдаленных населенных пунктах региона и садовых товариществах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В рамках выездных вакцинаций владельцы домашних животных смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства российской вакциной «Рабикан».

В ведомстве отметили, что в мобильных офисах «Госветслужбы» можно будет также зарегистрировать питомца в Единый региональный реестр домашних животных, а за дополнительную плату — привить животное комплексными вакцинами против болезней собак и кошек.

Всего в сентябре запланировано 248 выездных вакцинаций.