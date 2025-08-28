На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неочевидный способ снизить риск инфаркта и инсульта

ESC: прививка от опоясывающего лишая снижает риск инсульта и инфаркта
true
true
close
Depositphotos

Международная команда ученых выяснили, что вакцинация против опоясывающего лишая (herpes zoster) связана со статистически значимым снижением риска сердечно-сосудистых событий, включая инсульт и инфаркт миокарда. Об этом сообщает European Society of Cardiology (ESC).

Авторы исследования изучили данные 19 работ, включая восемь наблюдательных исследований и одно клиническое испытание. Анализ показал: у взрослых старше 18 лет вакцинация против herpes zoster снижала риск сердечно-сосудистых осложнений на 18%, у взрослых старше 50 лет — на 16%. В абсолютных цифрах это соответствует 1,2–2,2 случаями инфаркта или инсульта меньше на тысячу человеко-лет наблюдения.

«Мы нашли доказательства того, что вакцинация против опоясывающего лишая связана с меньшей вероятностью сердечно-сосудистых событий. Однако необходимо больше исследований, чтобы подтвердить, действительно ли это является прямым эффектом прививки», — отметил автор работы доктор Чарльз Уильямс, директор глобального медицинского отдела по вакцинам компании GSK.

Ранее уже было показано, что перенесенный опоясывающий лишай повышает риск инсульта и инфаркта в ближайшее время после болезни. Ученые связывают это с тем, что вирус варицелла-зостер (вызывает также ветряную оспу) способен проникать в стенки кровеносных сосудов, провоцируя воспаление и их ремоделирование. Вакцинация же может предотвратить реактивацию вируса и, как следствие, снизить вероятность осложнений.

Ранее впервые была найдена новая причина инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами