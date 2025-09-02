На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярском крае дядя выстрелил племяннику в грудь из охотничьего ружья

В Красноярском крае пенсионер выстрелил в родственника во время ссоры
true
true
true
close
Telegram-канал МВД 24

В Курагинском районе задержан местный житель, который в ходе ссоры выстрелил в родственника, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

По данным следствия, 61-летний подозреваемый поссорился со своим 40-летним племянником. В ходе конфликта пожилой мужчина выстрелил родственнику в грудь из охотничьего ружья. Спасти пострадавшего не удалось.

Сотрудники полиции нашли машину, на которой передвигался пенсионер, затем задержали подозреваемого. У злоумышленника изъяли охотничье ружье и патроны к нему. Разрешение на хранение и ношение оружия у мужчины отсутствовало — по его словам, имущество досталось ему в наследство. Возбуждено уголовное дело, известно, что задержанный ранее был судим.

До этого в дагестанской кофейне девушка выстрелила из травматического пистолета в подругу. Сотрудники полиции доставили подозреваемую в отделение, где она пояснила, что взяла пистолет у своего знакомого. По ее словам, будучи уверенной в том, что оружие не заряжено, она в шутку приставила его к голове подруги и произвела выстрел. Очевидцы произошедшего доставили пострадавшую в медицинское учреждение на автомобиле.

Ранее пьяный россиянин обвинил соседей в краже телефона и угрожал им топором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами