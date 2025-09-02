В Красноярском крае дядя выстрелил племяннику в грудь из охотничьего ружья

В Красноярском крае пенсионер выстрелил в родственника во время ссоры

В Курагинском районе задержан местный житель, который в ходе ссоры выстрелил в родственника, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

По данным следствия, 61-летний подозреваемый поссорился со своим 40-летним племянником. В ходе конфликта пожилой мужчина выстрелил родственнику в грудь из охотничьего ружья. Спасти пострадавшего не удалось.

Сотрудники полиции нашли машину, на которой передвигался пенсионер, затем задержали подозреваемого. У злоумышленника изъяли охотничье ружье и патроны к нему. Разрешение на хранение и ношение оружия у мужчины отсутствовало — по его словам, имущество досталось ему в наследство. Возбуждено уголовное дело, известно, что задержанный ранее был судим.

