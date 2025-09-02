Психолог предупредила, почему нельзя давать школьникам деньги за оценки

Родителям не стоит давать ребенку деньги за оценки в школе, потому что такой метод не поможет их мотивировать. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, эксперт «Актион Образование» Александра Фокина.

«Нет такой суммы, которая из школьника без интересов и крепких знаний сделала бы хорошего ученика. Думаю, плата за оценку, это, скорее, успокоение для самих родителей, а не стимул для качественной самостоятельной учебы ребенка», — пояснила психолог.

Вместо этого она посоветовала разговаривать со школьниками, узнавать об их настроении, уроках, отношениях с одноклассниками и учителями. По словам Фокиной, это позволит выяснить, какие у ребенка внутренние мотивы, а также поддержать интерес к учебе.

Психолог Богдан Дерябин до этого рассказал «Газете.Ru», что стимулирование детей получать хорошие оценки деньгами может привести к тому, что они потеряют мотивацию к учебе без оплаты. При этом такие поощрения допустимы, если родители ставят перед собой цель научить ребенка планировать личный бюджет и распоряжаться своими деньгами, добавил он.

