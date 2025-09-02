На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог предупредила, почему нельзя давать школьникам деньги за оценки

Психолог Фокина: школьникам не стоит давать деньги за оценки
true
true
true
close
Shutterstock

Родителям не стоит давать ребенку деньги за оценки в школе, потому что такой метод не поможет их мотивировать. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, эксперт «Актион Образование» Александра Фокина.

«Нет такой суммы, которая из школьника без интересов и крепких знаний сделала бы хорошего ученика. Думаю, плата за оценку, это, скорее, успокоение для самих родителей, а не стимул для качественной самостоятельной учебы ребенка», — пояснила психолог.

Вместо этого она посоветовала разговаривать со школьниками, узнавать об их настроении, уроках, отношениях с одноклассниками и учителями. По словам Фокиной, это позволит выяснить, какие у ребенка внутренние мотивы, а также поддержать интерес к учебе.

Психолог Богдан Дерябин до этого рассказал «Газете.Ru», что стимулирование детей получать хорошие оценки деньгами может привести к тому, что они потеряют мотивацию к учебе без оплаты. При этом такие поощрения допустимы, если родители ставят перед собой цель научить ребенка планировать личный бюджет и распоряжаться своими деньгами, добавил он.

Ранее в Госдуме объяснили цель введения оценки за поведение в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами