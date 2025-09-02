Генпрокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию Royal United Services Institute (признана в РФ нежелательной организацией) (RUSI) из Британии. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации говорится, что организация представляет РФ на международной арене так, будто страна вмешивается в выборные процессы по всему миру и упорно не хочет принимать западные ценности. Специалисты добавили, что НПО являестя «русофобией с английским акцентом».

«Организация, финансируемая, в том числе государственными структурами, потратила миллионы фунтов на антироссийскую пропаганду с элементами обскурантизма», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, аналитики RUSI регулярно проводят встречи, где обсуждают возможность изоляции России и другие планы по разрушению экономики страны.

До этого Министерство юстиции России включило бельгийскую НПО «Защити защитников» и «Платформу гражданской солидарности» в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября запретят размещать рекламу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).