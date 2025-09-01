В Актау самолет выполнил экстренное снижение из-за технической неисправности

Самолет Air Astana выполнил экстренное снижение во время рейса из Алма-Аты в Актау

Самолет Air Astana, летевший 31 августа по маршруту Алма-Аты — Актау, был вынужден совершить экстренное снижение из-за технической неисправности. В Сети опубликован рассказ очевидца о панике на борту. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«31 августа экипаж, выполнявший рейс КС 859 по маршруту Алматы — Актау, на подлете к Актау доложил о технической неисправности и запросил приоритет на посадку в соответствии с инструкциями», — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что позднее самолет благополучно приземлился в аэропорту Актау, пассажиров обратного рейса в Алма-Ату вывезли на другом самолете. В связи с инцидентом ведется проверка воздушного судна.

При этом по данным издания NUR.KZ, пассажиры пожаловались на странные шумы в салоне еще при взлете, а спустя 30 минут полета самолет резко снизил высоту с 10 тысяч метров до 3 тысяч. Отмечается, что пассажиры и экипаж судна испытывали панику, «люди вставали с мест, стюардессы бегали по проходам».

Утром 25 декабря 2024 года пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее в Казахстане рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL в Актау.