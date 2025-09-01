Учитель московской школы шантажировал девушек из-за интимных снимков

В Москве учитель математики элитной частной школы получил уголовный срок за то, что вымогал у девушек откровенные фотографии и затем шантажировал их, угрожая разослать снимки их знакомым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации СМИ, в начале 2024 года педагог создал фейковые аккаунты в приложении для знакомств и мессенджере. Там он стал общаться с девушкой, у которой выманил «фотографии интимного содержания с изображением обнаженной груди». После этого он стал угрожать отправить снимок друзьям девушки и за отказ от этого намерения получил от нее 10 тысяч рублей на свой счет.

В качестве отягчающих обстоятельств суд учел, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. В первый раз потерпевшими стали две девушки, с которых подсудимый также требовал деньги за нераспространение их откровенных снимков. Тогда мужчина полностью признал вину и загладил ее перед потерпевшими.

Из колонии он освободился в 2023 году, после чего стал жить гражданским браком с женщиной и ее несовершеннолетними детьми. Это обстоятельство суд не стал учитывать как смягчающее и приговорил его к полутора годам в колонии строгого режима.

