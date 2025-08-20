На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

41-летний москвич выманил у двух несовершеннолетних интимные фото через соцсети

В Москве 41-летний москвич убедил девочек отправить ему откровенные фотографии
true
true
true
close
ГУ МВД России по г. Москве

В Москве правоохранители задержали 41-летнего мужчину по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Полиция установила, что в 2019 году он создал страницу в социальной сети, где зарегистрировался от чужого имени. Москвич вел переписку с двумя несовершеннолетними и убедил их отправить ему их откровенные фотографии.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в его квартире на улице Грина. При обыске был изъят планшет, несколько смартфонов и флеш-накопители», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.

Ранее на Урале женатого майора полиции обвинили в совращении 15-й летней девочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами