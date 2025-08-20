41-летний москвич выманил у двух несовершеннолетних интимные фото через соцсети

В Москве правоохранители задержали 41-летнего мужчину по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Полиция установила, что в 2019 году он создал страницу в социальной сети, где зарегистрировался от чужого имени. Москвич вел переписку с двумя несовершеннолетними и убедил их отправить ему их откровенные фотографии.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в его квартире на улице Грина. При обыске был изъят планшет, несколько смартфонов и флеш-накопители», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.

Ранее на Урале женатого майора полиции обвинили в совращении 15-й летней девочки.