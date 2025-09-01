На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве

Сбер и университет Цинхуа будут проводить совместные исследования
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Сбер и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут продвигать совместные интересы России и Китая в научно-технической сфере, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение в рамках саммита СОШ подписали президент, председатель правления Сбера Герман Греф и ректор университета Цинхуа Ли Лумин.

Как отметил Греф, университет Цинхуа является одни из мировых лидеров в сфере передовых технологий.

«Наше стратегическое партнерство укрепит сотрудничество между Россией и Китаем и поможет создать еще больше прорывных решений на благо жителей наших стран. Подписанные соглашения откроют новую главу в развитии высокотехнологичных отраслей России и Китая», — сказал Греф.

Также стороны будут проводить совместные исследования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами