Сбер и университет Цинхуа будут проводить совместные исследования

Сбер и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут продвигать совместные интересы России и Китая в научно-технической сфере, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение в рамках саммита СОШ подписали президент, председатель правления Сбера Герман Греф и ректор университета Цинхуа Ли Лумин.

Как отметил Греф, университет Цинхуа является одни из мировых лидеров в сфере передовых технологий.

«Наше стратегическое партнерство укрепит сотрудничество между Россией и Китаем и поможет создать еще больше прорывных решений на благо жителей наших стран. Подписанные соглашения откроют новую главу в развитии высокотехнологичных отраслей России и Китая», — сказал Греф.

Также стороны будут проводить совместные исследования.