В Омске подросток угнал автомобиль, чтобы доехать до дома

В Омске подросток разгромил три автомобиля, а четвертый угнал
ГУ МВД России по Омской области

17-летний омич, состоящий на учете в полиции, угнал ВАЗ-21093 и разбил стекла в трех других иномарках во дворах жилых домов. Об этом сообщает УМВД Омской области.

В отдел полиции с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-21093 обратился 37-летний омич. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Потерпевший вечером припарковал машину во дворе дома на улице 2-й Барнаульской, а утром обнаружил ее пропажу.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних 17-летний житель СНТ «Омь». Подросток признался оперативникам, что проник в чужую машину, чтобы покататься по городу, а потом и доехать на ней до дома.

Полицейские установили причастность несовершеннолетнего еще к трем противоправным деяниям: заявления поступили от местных жителей, оставивших машины в этом же дворе. Молодой человек разбил стекла водительских дверей в ВАЗ-2106, ВАЗ-21099, «Лада Приора», но не смог завести двигатели. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сибири три подростка угнали машину и устроили погоню с сотрудниками ГАИ.

