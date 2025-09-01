Россиянка вызвала полицию, чтобы покурить

В Романовском районе Алтайского края женщина оштрафована за заведомо ложный вызов полиции, его причиной стала нехватка сигарет. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Жительница Романовского района устроила семейные посиделки с распитием спиртных напитков вместе со своим сожителем и взрослым сыном. Однако глубокой ночью запасы алкоголя и сигарет иссякли.

Тогда россиянка придумала необычный способ решить проблему. Чтобы заполучить несколько сигарет, она позвонила на номер экстренной службы «112» и сообщила о вымышленном преступлении — оскорблении со стороны неизвестных лиц. Прибывшие на вызов сотрудники полиции быстро разобрались в истинных обстоятельствах происшествия.

В результате на гражданку составили протокол об административном правонарушении по статье за заведомо ложный вызов специализированных служб. Как выяснилось, это далеко не первый ложный вызов с ее стороны. В 2025 году женщина уже трижды привлекалась к ответственности за аналогичные действия. Мировой судья судебного участка Романовского района назначил ей наказание в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей.

Ранее россиянин вызвал полицейских, чтобы они спасли его от пьянства.