Российский школьник не смог попасть на линейку, так как его двор затопило

В Красноярске школьник не попал на линейку из-за затопленного двора
true
true
true

В Красноярске местный житель рассказал, что не смог отвезти сына на школьную линейку из-за затопленного двора. Об этом сообщает ТВК.

«У нас вот такой бассейн. Не проехать, не заехать, за дорогой никто не следит», — говорит на камеру отец мальчика.

По словам мужчины, водный коллапс случился у домов №№ 6и, 6к, 6л на Свердловской улице. Он отметил, что на его глазах у трех машин случился гидроудар. Заехать и выехать из двора, как утверждает собеседник издания, можно было только на высоком джипе или большегрузе.

«Звонили в УДиБ, обещали приехать откачать. Но так никто не приехал. Проезд заблокирован, а это три многоэтажных дома, три тысячи человек», — посетовал красноярец.

Ранее новосибирца задержали за жонглирование живым ежом на школьной линейке.

