Москвич напал с ножом на бывшую жену и ее нового мужа

В Москве мужчина напал на бывшую жену и ее мужа с ножом, женщину спасти не удалось. Об этом сообщает столичный СК.

По данным следствия, инцидент произошел 1 сентября в многоэтажке по улице Нижняя Масловка. Подозреваемый поссорился с бывшей женой и несколько раз ударил ее ножом, после этого он набросился на мужа женщины. Мужчину госпитализировали, изрезанную москвичку спасти не удалось.

«Подозреваемый также причинил телесные повреждения себе. В настоящее время он задержан на месте происшествия. Ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в столичном СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

До этого в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой. Возлюбленная мужчины распивала спиртные напитки вместе с соседом, спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый. В ходе застолья он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал женщину в постели с соседом. В порыве ревности мужчина схватил мухобойку и принялся избивать ею своего оппонента и возлюбленную.

Ранее в Мирном подросток ударил сверстника ножом, пострадавшего не спасли.