На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала об эффективных техниках справиться с тревогой перед учебой

Психолог Валуева: дыхание по квадрату избавит от тревоги перед учебой
true
true
true
close
Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

Перед началом нового учебного года школьники и студенты часто сталкиваются с чувством тревоги. Если она не основана на психосоматическом характере, что требует работы со специалистом, то справиться с ней можно с помощью простых, но эффективных техник, рассказала 360.ru психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.

В первую очередь специалист посоветовала использовать технику «квадратного» дыхания. Она заключается в том, что человек делает вдох на четыре счета, затем задерживает дыхание также на четыре счета, делает выдох на четыре и снова задержку на четыре.

«Повторять квадратное дыхание нужно до тех пор, пока человек не успокоится», — пояснила психолог.

Кроме того, можно попробовать вдыхать носом на четыре счета, делать задержку на семь секунд, а затем медленно выдыхать на восемь секунд. Повторить это упражнение также нужно несколько раз, пока не пройдет тревожность.

Второй метод – это заземление, которое подразумевает выполнение ритуалов, возвращающих человека в настоящий момент. Например, можно посмотреть вокруг и назвать пять вещей, прикоснуться к ним. Можно выделить три звука, назвать запахи, которые ощущаются в данный конкретный момент, или попробовать что-то съесть и назвать вкус. Помогает в этом также наличие с собой чего-то тактильного – например, можно держать в руке браслет, камень, ручку, периодически прикасаться к нему и про себя называть его характеристики — холодный, теплый, гладкий, шершавый и так далее. По словам Валуевой, это помогает переключить на конкретный объект и уйти из глубоких переживаний.

Кроме того, психолог посоветовала упражнение «парадоксальная интенция». В ходе его выполнения человек в течение десяти секунд должен сильно напрягать все мышцы тела, включая стопы, руки, пресс, ноги, а после — резко расслабиться.

«Контраст поможет почувствовать расслабление», — отметила Валуева, добавив, что это упражнение также следует выполнить несколько раз до момента, пока тревога не отступит.

До этого психолог Алла Бенуар рассказала, что навязчивые мысли — это следствие «зашумлённости» ума. Чтобы справиться с этим состоянием, она порекомендовала следовать экологичному подходу к психическому пространству. Помочь в этом может регулярная практика «тихих часов» для мозга. Чтобы её выполнить, необходимо хотя бы 10-15 минут в день выделять на время без раздражителей — находиться в тишине, вдали от гаджетов.

Ранее психологи назвали неожиданную причину беспорядка в доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами