Психолог рассказала об эффективных техниках справиться с тревогой перед учебой

Перед началом нового учебного года школьники и студенты часто сталкиваются с чувством тревоги. Если она не основана на психосоматическом характере, что требует работы со специалистом, то справиться с ней можно с помощью простых, но эффективных техник, рассказала 360.ru психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.

В первую очередь специалист посоветовала использовать технику «квадратного» дыхания. Она заключается в том, что человек делает вдох на четыре счета, затем задерживает дыхание также на четыре счета, делает выдох на четыре и снова задержку на четыре.

«Повторять квадратное дыхание нужно до тех пор, пока человек не успокоится», — пояснила психолог.

Кроме того, можно попробовать вдыхать носом на четыре счета, делать задержку на семь секунд, а затем медленно выдыхать на восемь секунд. Повторить это упражнение также нужно несколько раз, пока не пройдет тревожность.

Второй метод – это заземление, которое подразумевает выполнение ритуалов, возвращающих человека в настоящий момент. Например, можно посмотреть вокруг и назвать пять вещей, прикоснуться к ним. Можно выделить три звука, назвать запахи, которые ощущаются в данный конкретный момент, или попробовать что-то съесть и назвать вкус. Помогает в этом также наличие с собой чего-то тактильного – например, можно держать в руке браслет, камень, ручку, периодически прикасаться к нему и про себя называть его характеристики — холодный, теплый, гладкий, шершавый и так далее. По словам Валуевой, это помогает переключить на конкретный объект и уйти из глубоких переживаний.

Кроме того, психолог посоветовала упражнение «парадоксальная интенция». В ходе его выполнения человек в течение десяти секунд должен сильно напрягать все мышцы тела, включая стопы, руки, пресс, ноги, а после — резко расслабиться.

«Контраст поможет почувствовать расслабление», — отметила Валуева, добавив, что это упражнение также следует выполнить несколько раз до момента, пока тревога не отступит.

До этого психолог Алла Бенуар рассказала, что навязчивые мысли — это следствие «зашумлённости» ума. Чтобы справиться с этим состоянием, она порекомендовала следовать экологичному подходу к психическому пространству. Помочь в этом может регулярная практика «тихих часов» для мозга. Чтобы её выполнить, необходимо хотя бы 10-15 минут в день выделять на время без раздражителей — находиться в тишине, вдали от гаджетов.

