Психологи назвали неожиданную причину беспорядка в доме

Если человеку крайне сложно поддерживать свое жилье в нормальном состоянии, и чаще всего в доме царят беспорядок и хаос, то это может указывать на серьёзные проблемы с его психологическим состоянием, считают специалисты. В частности, неорганизованность и грязь в квартире могут быть признаком апатии, грусти, стресса и тревожности, рассказали психологи в беседе с Pravda.Ru.

По мнению экспертов, зачастую беспорядок в доме для людей является отражением их душевного состояния, следствием потери мотивации. Исследования подтверждают, что упорядоченное пространство позволяет человеку мыслить более ясно, делает его эмоции более открытыми, поэтому в состоянии эмоционального напряжения и депрессии поддерживать чистоту становится сложнее, поэтому иногда запущенная квартира сигнализирует, что человеку требуется помощь.

При этом утверждается, что нередко беспорядок указывает лишь на творческую натуру живущего в доме человека – так, жизнь в менее организованном и упорядоченном пространстве иногда может стать стимулом для креативности, считают эксперты. Творческому человеку такое состояние жилья помогает чувствовать себя более расслабленно, быть гибче и развивать творческие способности.

До этого член Комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что россияне могут получить штраф за шум от работающего в вечернее время пылесоса или стиральной машины. Так, если шум от стиральной машины или пылесоса в многоквартирном доме будет превышать допустимые пределы, то это будет считаться нарушением, за которым последует штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. В полицию или управляющую компанию могут обратиться соседи. Кроме того, они имеют право подать иск в суд с целью компенсации морального вреда.

