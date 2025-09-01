Минтранс уведомит о старте посадки в поезда по биометрии

Министерство транспорта России уведомит пассажиров о начале использования биометрических данных при посадке в поезда, как только будет обеспечена техническая готовность со стороны перевозчиков. Об этом заявил заместитель министра транспорта Алексея Шило, передает ТАСС.

«С 1 сентября появилась возможность использовать биометрию, если будут готовы все обустройства. Поэтому, как только все будет готово, мы всех уведомим», — сказал Шило.

Правительство РФ с 1 сентября 2025 года разрешило применять биометрию при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика технической возможности.

Как сообщил заместитель генеральный директор РЖД Евгений Чаркин, в России посадка в поезд дальнего следования по биометрии начнет свою работу позднее 1 сентября 2025 года. Он отметил, что РЖД всесторонне прорабатывает вопрос запуска системы. В частности, компания подготавливает нормативную базу и создает техническое решение для отрасли. По окончании работы посадка в поезд по биометрии будет запущена на одном из маршрутов в рамках теста. Впоследствии компания примет решение о масштабировании технологии.

