Опоздавшие на рейс российских авиакомпаний пассажиры смогут использовать обратный билет

Опоздавшие на рейс авиапассажиры с 1 сентября смогут использовать обратный билет
true
true
true
close
Depositphotos

С 1 сентября опоздавшие на рейс пассажиры российских авиакомпаний смогут использовать обратный билет. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дополнительных комиссий за опоздание больше не будет, пассажирам необходимо лишь покрыть фактические расходы авиаперевозчика.

Такие правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Ранее при покупке билета «туда и обратно» и опоздании на рейс авиакомпании имели право аннулировать сразу весь заказ.

Накануне сообщалось, что с 1 сентября в России будет разрешено применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования.

24 мая депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил полностью запретить невозвратные билеты на самолеты. По его словам, отмена невозвратных тарифов позволит обеспечить граждан нужным числом билетов, а перевозчики смогут повторно продавать одно и то же место, увеличив доходы компании.

Ранее россиянка, которой не досталось горячего блюда при задержке рейса, подала иск к «Победе».

