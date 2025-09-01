В России отложили запуск системы посадки в поезд по биометрии

В России посадка в поезд дальнего следования по биометрии начнет свою работу позднее 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Евгения Чаркина.

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ, в рамках которого разрешается использовать биометрию при посадке на поезд. Однако для этого перевозчик должен обладать технической возможностью, следует из документа.

Чаркин отметил, что РЖД всесторонне прорабатывает вопрос запуска системы. В частности, компания подготавливает нормативную базу и создает техническое решение для отрасли. По окончании работы посадка в поезд по биометрии будет запущена на одном из маршрутов в рамках теста. Впоследствии компания примет решение о масштабировании технологии.

Кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезд в феврале. Для этого будут задействованы данные, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации. Предполагалось, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году, а граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.

