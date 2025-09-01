На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России отложили запуск системы посадки в поезд по биометрии

В России посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября
true
true
true
close
Shutterstock/VLADJ55

В России посадка в поезд дальнего следования по биометрии начнет свою работу позднее 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Евгения Чаркина.

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ, в рамках которого разрешается использовать биометрию при посадке на поезд. Однако для этого перевозчик должен обладать технической возможностью, следует из документа.

Чаркин отметил, что РЖД всесторонне прорабатывает вопрос запуска системы. В частности, компания подготавливает нормативную базу и создает техническое решение для отрасли. По окончании работы посадка в поезд по биометрии будет запущена на одном из маршрутов в рамках теста. Впоследствии компания примет решение о масштабировании технологии.

Кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезд в феврале. Для этого будут задействованы данные, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации. Предполагалось, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году, а граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.

Ранее в Госдуме предложили запретить невозвратные билеты на самолеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами