Эксперт назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году

Эксперт Южалин назвал октябрь самым выгодным месяцем для отпуска в 2025 году
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Октябрь 2025 года станет самым выгодным месяцем для использования отпуска у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора юридической практики сервиса SuperJob Александра Южалина.

По словам эксперта, октябрь с 23 рабочими днями будет наиболее выгодным месяцем для отпуска. Немного менее выгодными будут сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня), а самым невыгодным — ноябрь (19 рабочих дней).

Южалин объяснил, что для работников с окладом выгоднее брать отпуск в месяцах с большим количеством рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка, а не количества рабочих дней в месяце.

«Для определения «выгодности» использования отпуска нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой», — уточнил эксперт.

В июле HR-эксперт, директор по персоналу сети клиник «К+31» Татьяна Клименко рассказала, что отпуск в январе 2026 года может оказаться наименее выгодным для работников.

Ранее психолог объяснила, как влиться в работу после отпуска и избежать выгорания.

