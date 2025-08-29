На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нефтяники получат топливный демпфер за август только в случае его корректировки

ТАСС: нефтяники получат топливный демпфер за август при его корректировке
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Нефтяные компании не смогут получить демпферные выплаты за август в соответствии с действующими правилами, если точка отсечения не будет скорректирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Расчеты агентства показывают, что средняя цена бензина АИ-92 в августе составила 69 339,9 рубля за тонну, в то время как индикативная биржевая цена на этот бензин составляет 60 450 рублей за тонну. В текущих условиях, если среднемесячная биржевая цена превышает индикативную на 10% (то есть превышает уровень 66 495 рублей за тонну для АИ-92), демпферные выплаты от государства не производятся.

Однако, если точка отсечения будет увеличена с 10% до 15%, до уровня 69 517,5 рубля за тонну, нефтяные компании смогут претендовать на получение демпферных выплат за август.

До этого сообщалось о подготовке Минэнерго и Минфином поправок в законодательство о топливном демпфере, которые будут рассмотрены Госдумой в осеннюю сессию. Согласно проекту, правительство планирует повысить точку отсечения топливного демпфера, чтобы обеспечить нефтяным компаниям возможность получения компенсационных выплат при текущем уровне цен. Предполагается увеличение точки отсечения по бензину с 10% до 15%, а по дизельному топливу — с 20% до 25%.

Ранее в России продлили запрет на экспорт бензина для нефтяников.

