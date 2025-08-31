На западе Москвы мальчики в плавках и шапочках закрыли купальный сезон в фонтане

В сети появилось видео, как дети в плавках купаются в фонтане на западе Москвы

На западе столицы дети закрыли купальный сезон в фонтане у торгового центра «Европейский», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованном видео двое мальчиков в плавках и шапочках для плавания стоят на бортике фонтана, а затем спрыгивают в воду. Один из них делает это дважды. В посте отмечается, что вода в фонтане прогрелась до +17°C.

В июле блогер из Южной Африки Мишель Скай Хейворд случайно искупалась в сточных водах у побережья Кейптауна, думая, что плавает в океанской воде. Женщина плескалась в воде и уверяла, что ей настолько хорошо, что она «даже не чувствует холода». Однако радость от купания длилась недолго.

Один из зрителей оставил комментарий, что Мишель искупалась в сточных водах, о чем, судя по всему, не догадывалась. Сама Хейворд была потрясена, когда узнала эту информацию. Мнения же пользователей сети разделились: одни выразили сочувствие и оценили самоиронию девушки, а другие указали на экологические проблемы в регионе.

Ранее россиян предупредили, почему категорически нельзя купаться в фонтанах.