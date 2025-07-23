People: блогерша в ЮАР искупалась в сточных водах, думая, что это океан

Блогерша случайно искупалась в сточных водах у побережья Кейптауна, думая, что плавает в океанской воде, пишет People.

Мишель Скай Хейворд, блогер из Южной Африки, стала популярной в соцсетях, опубликовав кадры, где она купается в густой морской пене у побережья Кейптауна. Женщина плескалась в воде, заявляя, что ей настолько хорошо, что она «даже не чувствует холода».

Однако радость от купания длилась недолго. Один из зрителей оставил комментарий, что Мишель искупалась в сточных водах, о чем, судя по всему, не догадывалась.

«Надеюсь, она знает, что пена из ближайшей канализационной трубы», — написал подписчик.

Сама Хейворд была потрясена, когда узнала эту информацию. Мнения же пользователей сети разделились: одни выразили сочувствие и оценили самоиронию девушки, а другие указали на экологические проблемы в регионе.

«Грустно и смешно одновременно. Почему за сточными водами не следят?» — задаются вопросом участники обсуждения.

Впрочем, некоторые зрители уверены, что Мишель действительно плавала в морской воде, поэтому ей не стоит переживать.

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