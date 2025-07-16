Россиян предупредили, почему категорически нельзя купаться в фонтанах

В знойные летние дни многие жители города ищут спасения от жары вблизи городских фонтанов на площадях и в парках. Но врачи ГУТА КЛИНИК бьют тревогу: купание в фонтанах — это не просто риск, а настоящая угроза вашему здоровью и безопасности. Гастроэнтеролог Эльвира Комкова, травматолог Елена Горбунова и дерматолог Анастасия Сырысева рассказали «Газете.Ru»: вода в фонтанах может стать настоящим рассадником опаснейших инфекций и причиной тяжелых травм.

«Вода в городских фонтанах, хотя и берется из водопровода, обновляется крайне редко — иногда всего раз в 7–10 дней. За это время она циркулирует по замкнутому контуру, накапливая грязь, бактерии и вирусы. В жару и влажность микроорганизмы размножаются особенно активно, превращая фонтан в рассадник опасных инфекций. Кожные заболевания — пиодермии, микозы, кандидозы — развиваются быстро, вызывая воспаления и зуд. Вирусы герпеса, папилломы и гепатит А также могут передаваться через контакт с зараженной водой», — объяснила Сырысева.

Особую тревогу вызывают кишечные инфекции: ротавирусы и энтеровирусы легко распространяются через микроскопические брызги, вызывая мучительную рвоту, диарею и высокую температуру. В фонтанах нередко обнаруживаются сальмонеллы и эшерихии — бактерии, способные привести к тяжелым отравлениям и даже госпитализации. А Legionella pneumophila, живущая в теплой застойной воде, может вызвать смертельно опасный легионеллез — тяжелую форму пневмонии, которая требует срочной медицинской помощи. Редкие, но смертельно опасные амебы Naegleria fowleri, проникая через носовые ходы, вызывают менингоэнцефалит — заболевание, которое очень часто заканчивается летально.

«Помимо этого, вода в фонтанах загрязняется экскрементами собак, голубей и крыс. Эти животные разносят зоонозные инфекции — лептоспироз, токсоплазмоз и орнитоз — болезни, которые могут привести к тяжелым осложнениям и представляют особую угрозу для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Пищевые отходы, мусор и монеты, брошенные в воду, создают идеальную среду для размножения патогенов и делают фонтан еще более опасным», — заявила Комкова.

Но это еще не все. Купание в фонтанах — это прямой путь к травмам. Скользкие поверхности, острые края плитки и конструкций, разбросанный на дне мусор и битое стекло — все это может привести к глубоким порезам, вывихам и переломам.

«Особенно опасны сливные решетки: дети, играя, рискуют получить тяжелые травмы пальцев ног. Электрооборудование подсветки фонтанов в сочетании с водой создает риск электротравм. Падения могут привести к серьезным повреждениям, включая сотрясение мозга. Кроме того, непредсказуемый напор и направление водяных струй способны вызвать тяжелейшие травмы, в том числе половых органов, последствия которых могут быть необратимы. Такими сообщениями ежесезонно пестрят новостные ленты», — отметила Горбунова.

Медики настоятельно предупреждают: ни в коем случае не позволяйте детям купаться в фонтанах, даже если на улице стоит невыносимая жара. Если контакт с водой все же произошел — поскорее примите душ, по возможности обработайте кожу антисептиками и постирайте одежду, если она намокла. При малейших признаках недомогания или травмы — срочно обратитесь к врачу.

«Городские фонтаны созданы для красоты и отдыха, а не для купания. Чтобы сохранить здоровье и жизнь себе и своим близким, выбирайте только проверенные места — бассейны с чистой водой, душевые или просто освежитесь прохладной питьевой водой. Помните: мимолетное удовольствие от купания в фонтане может привести к серьезным болезням и травмам», — резюмировали врачи.

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